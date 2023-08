Musumeci: «Il tempo degli interventi a pioggia per mitigare rischi cambiamento climatico è finito»

(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2023 "Ma per questo governo il tempo degli interventi a pioggia per mettere non al sicuro, ma per mitigare i rischi legati al cambiamento climatico, è finito", le parole del ministro Musumeci al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it