Migranti, Le Pen: «Guai a leader che non colgono allarme»

(Agenzia Vista) Pontida, 17 settembre 2023 "Guai a quei popoli i cui leader non prendono immediati provvedimenti per far fronte a questa sfida gigantesca, e a quelli che per giustificarsi dicono che non c'è alternativa. Voi avete dimostrato e incarnato la volontà politica di cui l'Europa ha bisogno, avete dimostrato che ci sono ancora europei disposti a difendere la nostra cultura e la nostra civiltà" Fonte video: Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it