Salvini: «Fermare lavori diga di Genova per caso Toti sarebbe un danno per tutta l'Italia»

«Fermare i lavori della diga significherebbe fermare lo sviluppo della Liguria, del nostro territorio e la competitività dell’Italia. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, ma le inchieste non possono fermare l’Italia. Fermare questa opera sarebbe un danno per Genova, per la Liguria e per l’Italia tutta», ha risposto il ministro delle Infrastrutture Salvini al Question Time alla Camera in merito a un ipotetico stop dei lavori alla diga di Genova dopo il caso Toti.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev