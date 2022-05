Metsola: «L'errore più grave di Putin è stato considerarci deboli»

«Il grave errore di Putin è stato presumere che le nostre differenze fossero una debolezza. Si era sbagliato. In democrazie come la nostra, questi sono i nostri punti di forza. Queste sono le nostre basi per i prossimi passi. Sono la nostra legittimità e sono la nostra bussola. Ed è per questo che abbiamo accelerato i nostri passi verso la costruzione di una nuova unione di sicurezza e difesa», le parole della presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola alla conferenza The State of the Union a Firenze. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ucraina, diretta. Zelensky apre a pace con rinuncia alla Crimea. Mosca: resteremo per sempre nel sud dell'Ucraina