Meloni: Fedriga alleato leale e persona capace

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2023 "Massimiliano Fedriga è per me prima di tutto un amico. È una persona capace, una persona onesta, un amministratore puntuale, un alleato leale, una persona sulla quale si può fare affidamento a ogni livello", le parole di Meloni in videocollegamento alla chiusura di campagna elettorale di Fedriga. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it