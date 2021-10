(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2021 "Mi soffermo su quello che è mancato nell'intervento: nessun accenno di autocritica. E non solo in questa occasione, ma anche in altre lo scarico di responsabilità su chi sta sotto. È un errore grave da non commettere". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando al Senato dopo l'informativa del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it