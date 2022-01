Draghi: «Presto per fare valutazione su crescita, serie dei rischi molto lunga»

«Finora continuano a uscire stime, anche in pubblicazioni molto recenti, da parte del settore pubblico e del settore privato, che confermano le stime precedenti, cioè di una crescita intorno al 4%-4,5% per l'anno. Certo c'è un verificarsi di eventi che non è favorevole alla continuazione di una ripresa agli stessi ritmi dello scorso anno. La pandemia è uno di questi. Guardando a quello che succede in altri Paesi europei, si guarda molto in questi casi agli indici di fiducia dei consumatori, degli investitori: il quadro è molto misto, in alcuni Paesi questi indici tendono al bello, in altri invece, anche in Germania, tendono a declinare. Per cui è presto per poter fare una valutazione adeguata». Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it