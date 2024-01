Mar Rosso, Tajani: «Per la missione non è necessario tornare in parlamento»

«Per Atalanta non penso serva assolutamente tornare in Parlamento, anche per questa missione non credo che serva. Perché non credo che torni, perché di fatto si aggancia a quella già operativa. Comunque io martedì prossimo sarò già in Parlamento alle commissioni di esteri e difesa riunite per illustrare quello che è stato deciso al consiglio». Lo ha dichiarato Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ospite a Start su Sky TG24