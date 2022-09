Magi: «Serve trasparenza su finanziamenti Russia, Lega non ha rescisso alleanza con partito di Putin»

«Speriamo che ci sia rapidissimamente prima del voto trasparenza su questi finanziamenti. Non ci stupisce, da un punto di vista politico la Lega di Salvini ha una alleanza con il partito di Putin, Russia Unita, anche dopo invasione Ucraina e guerra del prezzo gas ai Paesi europei. Anche dopo tutto ciò quella alleanza non è stata rescissa». Lo ha dichiarato il Presidente di +Europa Riccardo Magi a margine dell’evento “Una generazione avanti tour” che si è svolto in Piazza del Collegio Romano a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it