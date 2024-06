Liguria, il Consiglio regionale respinge mozione di sfiducia a Toti

Il Consiglio regionale della Liguria ha respinto la mozione di sfiducia delle opposizioni nei confronti del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da quasi un mese con l'accusa di corruzione e falso.

A votare contro la mozione sono stati tutti i 18 consiglieri della maggioranza di centrodestra. Ad esprimersi a favore, invece, sono stati 11 consiglieri della minoranza di centrosinistra; mentre il consigliere di Azione, Pippo Rossetti, l'unico membro dell'opposizione a non aver sottoscritto la mozione, non era presente in aula.