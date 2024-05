Campi Flegrei, De Luca: «Governo faccia suo dovere, chiederemo mobilitazione straordinaria»

Vincenzo De Luca è intervenuto sulla questione Campi Flegrei intervistato a margine dell'evento di inaugurazione del terzo Meeting Grandi Ospedali presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. "Mi aspetto che il governo nazionale faccia il suo dovere. Vi devo comunicare che in questo momento la nostra Protezione Civile e i Vigili del Fuoco non ce la fanno più - ha spiegato il governatore della Campania - Credo che nella giornata di oggi chiederemo una mobilitazione straordinaria. Lo stato di mobilitazione è lo stato intermedio rispetto allo stato di emergenza. C'è bisogno di risorse, non ci sono. Ancora oggi non c'è nulla. E c'è bisogno della collaborazione nazionale. Da parte nostra la collaborazione c'è sempre stata e ci sarà sempre. Ovviamente ci attendiamo risultati concreti". (LaPresse)