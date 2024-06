Ilaria Salis candidata alle Europee? Bonelli: «Una battaglia di democrazia»

"La scelta della candidatura di Ilaria Salis? C'era una donna da 16 mesi in detenzione preventiva a cui sono stati negati diritti fondamentali, una vergogna totale. Di fronte a questa barbarie, che si aggiunge alla barbarie di un governo, quello di Orban, già condannato più volte per violazione dei diritti umani, la vediamo come una battaglia per la democrazia". Così l'esponente di Avs, Angelo Bonelli, intervenendo al Gea Talk.