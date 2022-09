Letta: «Calenda conferma che Terzo polo guarda a destra»

«Carlo Calenda fa quello che crede, ovviamente. Mi sembra che sia chiaro ormai: il Terzo polo guarda a destra. Questa è la conferma di quello che diciamo, e cioè che chi vuole battere la destra ha un solo voto utile, quello per il centrosinistra. Tutti gli altri sono voti che in un modo o nell'altro aiutano le destre». Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, oggi a Palermo per lanciare la campagna elettorale per le elezioni politiche 2022 della candidata alla presidenza della Regione Siciliana Caterina Chinnici nell'incontro con la città a Villa Filippina.

«Siamo già in allarme, la Lega sta già riscrivendo le regole di ripartizione dei fondi nazionali di coesione e sviluppo. I sei miliardi devono arrivare in questa terra» ha detto Letta che poi ha aggiunto: «Allo stesso modo la Lega sta cercando di cambiare le quote del Pnrr: il 40 per cento deve arrivare al Sud».

