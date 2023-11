Landini: «Scioperi? Scende in piazza la vera maggioranza di questo Paese»

(Agenzia Vista) Torino, 24 novembre 2023 “Giornate come questa non sono solo di protesta, e lo dico con grande determinazione, ancor di più per i risultati e le foto che ci arrivano da tutte le giornate del Nord: in queste settimane sta scendendo in piazza non solo il mondo del lavoro e i pensionati, ma sta scendendo la vera maggioranza di questo Paese, che oggi non è ascoltata”, ha spiegato il segretario generale Cgil Landini sul palco dello sciopero generale del Nord di Cgil e Uil contro la manovra finanziaria, a Torino. Fonte video Tou Tube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it