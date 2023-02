Italia-Etiopia, Meloni: «Sottoscritto nuovo programma triennale da 140 milioni»

(Agenzia Vista) Roma 6 febbraio 2023 “Abbiamo sottoscritto una dichiarazione congiunta che dà al via al nuovo programma triennale per lo sviluppo dell’Etiopia per 140 milioni che conferma la nostra volontà di accompagnare il programma di sviluppo dell’Etiopia”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine dell’incontro con il Primo Ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed Ali. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev