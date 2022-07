Governo, Di Maio: «Da M5S fortissima immaturità politica, Draghi non cerca Ciampolillo di turno»

«Il Movimento Cinque Stelle ha dimostrato fortissima immaturità politica: forse pensava che Draghi si mettesse anche lui a cercare qualche Ciampolillo per far reggere il governo. Invece dal mio punto di vista è stato una persona di parola e adesso penso che la palla non sia nelle mani del presidente del Consiglio, ma nelle mani dei partiti. Dimostrino maturità». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine di un evento alla Reggia di Caserta. (LaPresse)