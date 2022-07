Governo, Di Maio: «Conte e Salvini sono i responsabili della crisi»

«Siamo di fronte all'ennesima crisi di Governo in questo Paese. Questa volta i protagonisti sono Giuseppe Conte e Matteo Salvini che hanno deciso, dopo aver assicurato sostegno all'agenda Draghi, di colpire questa agenda riformatrice» così il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro Luigi Di Maio in Piazza del Parlamento a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev