Gli attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico a Milano, tensione con gli automobilisti

La circolazione di Milano bloccata da Ultima Generazione : sin dalle prime ore del giorno, proprio nella fascia di maggior traffico per via degli spostamenti in direzione dei luoghi di lavoro, gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato viale Lucania, in zona Corvetto, sedendosi sul manto stradale ed esponendo uno striscione. Attimi di tensione tra gli attivisti e gli automobilisti. Fonte video Instagram Ultima Generazione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev