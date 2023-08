Giorgia Meloni minacciata, il post della premier: «Sarò a Caivano al fianco dei cittadini»

(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2023 "Ringrazio quanti hanno espresso vicinanza in merito alle minacce ricevute in vista della mia visita a Caivano. Le intimidazioni non impediranno la nostra presenza al fianco dei tanti cittadini che chiedono sicurezza e la possibilità di un futuro migliore per i propri figli. Nella lotta alla criminalità organizzata questo Governo non farà passi indietro", il post del Presidente del Consiglio Meloni dopo le minacce sui social in vista della sua visita a Caivano, nel napoletano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev