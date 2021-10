Giorgia Meloni: «Querelo il Domani, non ho raccomandato nessuno sulle mascherine»

(LaPresse) - "Vale la pena sapere che durante la pandemia" alcune "persone, in quanto rappresentante delle istituzioni, mi hanno cercato per le mascherine e a tutti ho dato la stessa risposta. Io rispondo a tutti quanti: fai mandare una mail al braccio destro di Arcuri, altro io non posso fare. Non ho più saputo niente. Io non ho mai avuto idea se Fabio Pietrella o altri soggetti che mi chiedevano conto" abbiano avuto risposta sulle mascherine, "apprendo dalla stampa oggi che di quella proposta di Confartigianato Moda non si è fatto niente. Da qui a dire che ho raccomandato terzi ce ne passa, domani deposito una querela per il 'Domani', sono stanca di questo modo di fare giornalismo". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in conferenza stampa.