Francesca Delmastro: «Sono basita, senza parole, per me è un fatto assolutamente incredibile»

Lo ha detto a Sky TG24, sindaca di Rosazza e sorella dell’esponente del Governo e parlamentare di FdI Andrea Delmastro , in merito all’episodio accaduto durante la cena di Capodanno organizzata dalla pro loco del paese durante la quale è stato colpito a una gamba, da un proiettile partito dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo di FdI, il genero di un agente di scorta del sottosegretario alla Giustizia. «Sono andata via prima e non so nulla di cosa sia accaduto – ha spiegato ancora ai microfoni del canale all news Francesca Delmastro - Che mio fratello non fosse presente mi è stato riferito da lui stesso perché io ero già andata via, mi ha detto che stava caricando la macchina. Quello che posso dire – ha spiegato ancora - è che io per prima aveva iniziato a portare via i bicchieri, la festa era finita e si stava rassettando il locale in vista delle pulizie un po' più grosse che avremmo fatto successivamente. La festa era finita e stavamo andando via, Andrea mi ha detto che al momento del fatto stava caricando la macchina».