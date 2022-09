Fondi russi, Salvini: «Lega risponde a italiani, parlo di fatti e non chiacchiere»

"Avete chiacchierato per settimane di fondi russi ai partiti italiani che non ci sono. Io parlo di fatti, non di chiacchiere o di interpretazioni". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Milano al mercato di via Tabacchi, rispondendo a una domanda sulle parole del premier Mario Draghi di ieri in conferenza stampa su "c'è quello che ama i russi alla follia". La Lega ha un rapporto con Russia Unita? "La Lega parla e risponde agli italiani. Aspetto le vostre scuse, di chi per settimane ha additato la Lega come un partito al servizio di qualcun altro e pagato da altri. Aspetto le scuse di Repubblica, di Di Maio, di Letta, di tanta gente che ha chiacchierato", ha aggiunto. (LaPresse)