Elly Schlein: «Martedì 9 maggio sarò a Roma per sentire le proposte del governo»

"Sicuramente andiamo a sentire cosa il governo ha da dirci, ci andiamo dopo un confronto con la segreteria del partito, con deputati e senatori delle commissioni affari costituzionali e naturalmente dopo esserci confrontati al nostro interno perché siamo un partito democratico". Così Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in relazione all'incontro tra governo e opposizioni previsto a Roma per il 9 maggio sul tema delle riforme. Schlein è a Cinisello Balsamo per un comizio a supporto del candidato sindaco Luca Ghezzi alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. "Andremo ad ascoltare quello che il governo ha da dirci, ancora non lo sappiano, quindi andremo a sentire", ha aggiunto.