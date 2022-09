Elezioni, Salvini: «Canone Rai grazie a Renzi pesa su bolletta»

"Ci sono già 10 Paesi europei che non fanno pagare servizio pubblico radio-televisivo, mentre" in Italia "grazie a Renzi pesa sulla bolletta". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della sua visita al Micam, il Salone internazionale della calzatura, in corso a Fieramilano (Rho), rilanciando l'impegno preso ieri a Pontida di azzerare il canone Rai. "Visto che la Rai si porta a casa 780 milioni di pubblicità si può fare". Insieme all'autonomia, la cancellazione della legge Fornero e il ripristino dei decreti sicurezza, "sono proposte che si possono portare nell'arco dei primi Cdm", ha concluso Salvini.