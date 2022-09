Elezioni, Calenda: «Draghi bis? Risponderà sì per il bene del Paese»

(LaPresse) «Un Draghi bis? Io ricordo che Mattarella non sarebbe stato disponibile per un secondo mandato ma per la patria il presidente Mattarella ha detto: 'Sì, ci sono'. Se il Terzo polo prenderà più del 10%, bloccando la vittoria della destra, io sono convinto che anche Draghi, risponderà sì per il bene del paese». Così il leader di Azione, Carlo Calenda parlando ai corrispondenti delle testate straniere nella sede romana della Stampa Estera.

Elezioni politiche 2022, Salvini: «Referendum su stop benzina e diesel». Meloni: «Ho i nomi per il governo»