Dl Asset, Urso: «Abbiamo frenato asta voli in certe condizioni»

(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2023 "Sul caro voli siamo intervenuti con due misure: un tetto massimo per le nuove gare dei servizi pubblici per le isole; abbiamo determinato che abbiamo individuato nell'algoritmo che realizza una sorta di asta di voli e che consente la profilazione dell'utente, che sia dichiarato come prassi commerciale scorretta se ciò porta pregiudizio per l'utente. In questo modo pensiamo di aver frenato quest'asta dei voli che si determina in alcune condizioni, ovvero quando c'è la massima richiesta, si tratta di un arbitrio che non sarà più consentito realizzare". Lo ha detto il ministro delle Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, in conferenza stampa al termine del Cdm. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it