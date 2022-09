Dl Aiuti, Renzi: «M5S sta facendo ostruzionismo, è scandaloso»

«C'è una grande emergenza bollette e nessuno ha il coraggio di dire che il Movimento 5 Stelle sta bloccando gli aiuti alle famiglie e alle imprese e lo fa per prendere due voti sul 110%, sul superbonus. È scandaloso quello che sta avvenendo. Le famiglie non ce la fanno, le imprese non ce la fanno, ed è mai possibile che in Parlamento non si vota solo per colpa del M5S che fa ostruzionismo?». Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando con i cronisti a margine della conferenza stampa organizzata a Napoli all'Hotel Mediterraneo. (LaPresse)