Di Maio: «Per salvare Reddito Cittadinanza votare noi, destra blocca fondi Sud»

«Sono 17miliardi di euro che servono alle persone ed è fondamentale sbloccare quel Decreto. L'unico voto utile per salvare il Reddito di Cittadinanza è il voto a impegno civico. Come Governo non riusciamo a fare il riparto del fondo di sviluppo e coesione per il Sud perchè la Lega sta bloccando la riunione che serve a ripartire i fondi ed è vergognoso», le parole di Di Maio a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev