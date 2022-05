«Mai come in questo momento sono collegati i temi della pace e dell'alimentazione. E' impressionante come in alcuni Paesi africani la dieta sia dipendente dal pane e l'instabilità alimentare sta creando instabilità politica», le parole di Di Maio a un evento della Coldiretti. / Youtube Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

