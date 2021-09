Di Battista: «Conte fatto fuori per gli scostamenti di bilancio»

«E' evidente che Conte sia stato fatto fuori essenzialmente per gli scostamenti di bilancio fatti durante la pandemia. Questa è una verità storica. Draghi garantiva il rispetto dei parametri di Maastricht poi trasformati nel Patto di Stabilità, che sono tutti d'accordo a far rientrare in vigore. Ero convinto che Draghi non avrebbe fatto questi scostamenti, in un momento in cui gli scostamenti sarebbero ancor più necessari visto che la crisi sociale ed economica viene dopo la pandemia. Per questo Conte è stato fatto fuori» lo ha detto Alessandro Di Battista intervenendo alla rassegna Rovesciare la Piramide al teatro Garbatella a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev