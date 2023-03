Cutro, naufragio migranti: la protesta dei manifestanti in piazza

dal nostro inviato Francesco Malfetano

A Cutro è tutto pronto per l’arrivo di Giorgia Meloni e dell’intero esecutivo. Qui, poco prima delle 16, si terrà l’annunciato Consiglio dei ministri in cui verranno varate nuove norme sui migranti. Ad accogliere Meloni, è sopratutto il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, un ampio schieramento di forze di polizia è un centinaio di manifestanti. Non solo però, in attesa, incuriositi, anche molti cittadini con cartelli “Non nel nostro nome”