Covid, Zaia: «Continuano a calare i ricoverati, speriamo che il trend rimanga questo»

«I ricoverati oggi sono 814. Il numero continua a calare, abbiamo 7 mila positivi e il numero continua a calare. Speriamo che il trend sia questo. Le curve ci dicono questo, abbiamo avuto una discesa molto importante e poi abbiamo raggiunto una situazione di stallo. Speriamo sia solo di stabilizzazione per riniziare la discesa. Ricordiamo che il numero massimo di ricoverati in area non critica è stato ai primi di Dicembre 2020, di 3 mila e 400» così il presidente del Veneto, Luca Zaia durante il punto stampa in diretta su Facebook.

