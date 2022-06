«La nostra forza morale e la nostra integrità è più forte di tutto. Siamo qui non per le poltrone o per occupare uno spazio di potere. Vogliamo dare voce agli italiani e questa forza non ce la toglie nessuno». Lo ha dichiarato Giuseppe Conte entrando nella sede del Movimento Cinque Stelle a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Conte: “Sapevo delle telefonate di Draghi, grave si intrometta nella vita di forze politiche”