Berlusconi: «Centrodestra unito, su Quirinale decidiamo a gennaio»

Silvio Berlusconi dopo l'incontro con i leader del centro destra nella sua residenza romana di Villa Grande dice: «E' andata bene, abbiamo affermato la assoluta unità del centro destra in tutti i partiti che oggi sono sei. Guardiamo alle prossime scadenze con unità di intenti sia per il Quirinale che per le prossime elezioni amministrative e politiche».

«Agli itaiani dico che dobbiamo fare attenzione per il Covid e usare tutte le precauzioni che ormai conosciamo a memoria - prosegue il leader di Forza Italia -. In Europa ho lanciato da parte del gruppo del PPE, un piano Marshall per fornire i vaccini ai paesi poveri perchè gli esperti dicono che usciremo da quesa situazione dei contagi se tutto il mondo sarà vaccinato. Andremo ad una azione vasta e capillare in tutti i Paesi del mondo».

Non mancano le domade dei cronisti sul Colle: «Il Quirinale? Il centro destra sarà unitario ma abbiamo rimandato tutte le decisioni a dopo Natale. Faccio anche gli auguri a tutti gli italiani, chiedo di affrontare questo momento difficili, stiamo lavorando affinché anche quella parte degli italiani ce non hanno raggiunto il benessere possa essere assistito dallo Stato e passare un Natale sereno. Poi c'è il problema di questo 5,6% degli italiani che non hanno raggiunto il benessere e che affronteremo nel prossimo anno con questo governo o con un 'altro che verrà». (LaPresse) -