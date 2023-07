L'orsa anziana Gemma avvistata a Scanno: «È irrequieta». Turisti spaventati

L’orsa Gemma, 24 anni, torna nel centro lacustre di Scanno, in provincia dell'Aquila, e spaventa i turisti. Da qualche giorno attraversa, disinvolta, ogni angolo del paese della Valle del Sagittario. Una donna in gravidanza è stata sorpresa dal plantigrado confidente, che ormai ha perso del tutto la naturale diffidenza verso l’uomo. Con andamento caracollante, ha attraversato il parcheggio “Focette”, trovandosi a pochi centimetri di distanza dalla donna e alcuni suoi amici, creando il panico.

Precedentemente, si è diretta in un parco giochi, dove erano presenti alcuni ragazzini, che spaventati, si sono rifugiati dietro le auto in sosta. Gemma, munita di radiocollare non più funzionante, agli occhi dei presenti, sarebbe apparsa «irrequieta», tanto da allontanarsi velocemente.

(testo Sonia Paglia)