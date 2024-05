Falcinelli, nuovo video dalla cella di Miami:«Non ho fatto nulla, pago la cauzione»

Ecco un nuovo video di Matteo Falcinelli , lo studente italiano arrestato in modo violento a Miami. Il filmato girato nella stazione di polizia di Miami North. Il giovane si rivolge agli agenti: "per favore non ho fatto nulla" afferma il ragazzo, aggiungendo di essere "disposto a pagare anche una cauzione" per potere tornare in libertà. I poliziotti rispondono che "non è il caso di parlare di pagamenti perché in questo paese non funziona così e potremmo contestarti la corruzione". (LaPresse)