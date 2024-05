Denatalità, Papa Francesco: "Ai giovani dico non abbiate paura, andate controcorrente"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2024 "So che per molti di voi il futuro può apparire inquietante, e che tra denatalità, guerre, pandemie e mutamenti climatici non è facile mantenere viva la speranza. Ma non arrendetevi, abbiate fiducia, perché il domani non è qualcosa di ineluttabile: lo costruiamo insieme, e in questo 'insieme' prima di tutto troviamo il Signore. Non rassegniamoci a un copione già scritto da altri, mettiamoci a remare per invertire la rotta, anche a costo di andare controcorrente" lo ha detto Papa Francesco, intervenendo agli Stati Generali della Famiglia all'Auditorium Conciliazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev