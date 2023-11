Uccide del padre, accertamenti nella casa del delitto

La vittima è Mario Di Rocco e l'accoltellamento poi rivelatosi fatale per l'83enne è avvenuto in via Crispi, a, in una abitazione annessa alla stazione ferroviaria nel centro della città. Per compiere il delitto il figlio Francesco, 49 anni, ha utilizzato un coltello da cucina colpendo con diversi fendenti in varie parti del corpo l'anziano, capostazione in pensione. Sul luogo dell'omicidio sono al lavoro i carabinieri del Norm e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Teramo.