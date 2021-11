Nuovo ospedale Latina, la manager Asl Silvia Cavalli: «Avrà 536 posti letto»

Il Nuovo Ospedale di Latina avrà 536 posti letto, lo ha spiegato oggi la manager della Asl pontina Silvia Cavalli. Nel dettaglio «saranno: 424 per la degenza ordinaria, 16 per la degenza psichiatrica, 4 per la degenza dei detenuti, 24 day hospital, 22 day surgery e 46 posti di terapia intensiva». La costruzione del nuovo Ospedale «contribuirà ad ampliare la rete dei servizi del Sistema sanitario regionale e avrà un notevole impatto sul territorio della Città di Latina e per l’intera provincia, garantendo la prossimità dei servizi e la qualità della degenza per i cittadini».