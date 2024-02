Vladimir Putin ai comandi del bombardiere strategico Tu-160M2

Hanno fatto il giro del mondo le immagini del presidente russo Vladimir Putin ai comandi del nuovo bombardiere strategico Tupolev Tu-160M2, versione aggiornata dello storico aereo militare russo degli anni Ottanta, in grado di trasportare testate nucleari.

Nuova versione dello storico bombardiere russo che porta fino a 12 missili nucleari

Il video mostra il presidente Putin, con casco e tuta volo, seduto a sinistra, al posto del comandante, in cabina di pilotaggio, accanto al primo ufficiale, mentre tiene i comandi durante la prova in volo del bombardiere bisonico, rinnovato per oltre l'80% rispetto al suo predecessore, dotato di avionica digitale e in grado di trasportare fino a 12 missili da crociera o altrettanti missili nucleari a corto raggio oltre a poter volare per più di 12mila km senza aver bisogno di fare rifornimento di carburante.