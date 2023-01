Ucraina, i volontari ceceni combattono contro i russi a Bakhmut

(LaPresse) - I volontari ceceni che affiancano l'esercito ucraino combattono contro le forze russe a Bakhmut, nel Donetsk, il fronte più caldo del conflitto in questa fase. La battaglia in corso ha lasciato il 60% della città in macerie, ha dichiarato il governatore di Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Storico Natale in Ucraina al Monastero delle Grotte di Kiev