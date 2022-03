Ucraina, i violinisti di tutto il mondo suonano insieme contro la guerra

Un'unica armonia contro la guerra: 94 violinisti di 29 paesi diversi si sono uniti per raccogliere aiuti umanitari per l'Ucraina. Il musicista Kerenza Peacock racconta: «Ho stretto amicizia con alcuni giovani violinisti in Ucraina tramite Instagram e ho scoperto che alcuni erano in cantine ma avevano i loro violini. Così ho chiesto ai colleghi di tutto il mondo di accompagnarli in armonia. E in 48 ore mi sono stati inviati video da 94 violinisti in 29 paesi! Una collaborazione sorprendente che ha formato un coro internazionale di violini a sostegno dell'Ucraina».

«Illia Bondarenko ha dovuto filmarlo tra un'esplosione e l'altra, perché non poteva sentirsi suonare. - racconta il Peacock - Altri nove giovani violinisti che si rifugiano in Ucraina si uniscono all'unisono e sono accompagnati in armonia da musicisti di livello mondiale della London Symphony Orchestra, della Filarmonica di Tokyo, della Filarmonica di Oslo, degli Hollywood Studios e di famosi violinisti di tutto il mondo, tra cui Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Belgio, Georgia, Polonia, Corea del Sud, Sud Africa, Moldavia, Danimarca, India, compresa l'intera sezione di violini della Munich Chamber Orchestra!». (Video YouTube ViolinistsSupportUkraine)

