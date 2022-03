Ucraina, la violinista suona nel rifugio antiaereo durante i bombardamenti

La vita continua ad ardere nei rifugi antiaerei in Ucraina, mentre fuori la guerra prova ad azzerarla. Lì, dove i rifugiati si stringono e provano a pensare al passato o a un futuro migliore, mentre i secondi sono scanditi dalle bombe che cadono. Lì dove nascono bambini, si curano i malati, dove nasce l'amore o si corona in matrimonio.

C'è anche spazio per la musica, per le note dolci di un violino, che scavalcano i tuoni delle esplosioni. Ha fatto il giro del mondo il video di una violinista, che suona la canzone ucraina "Ніч яка місячна" (in italiano "la notte è così illuminata dalla luna").

What we do in bomb shelters when they bomb us from the sky pic.twitter.com/SzielSRxIj

— Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) March 6, 2022