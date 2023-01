Ucraina, le truppe di Kiev resistono all'attacco russo a Soledar

(LaPresse) - A Soledar, vicino a Bakhmut, città chiave per il fronte del Donetsk, è in corso una violenta battaglia. Le truppe russe, affiancate dai miliziani mercenari della Wagner, hanno sferrato un altro pesante attacco nella località. "Le forze ucraine stanno resistendo a nuovi e ancora più duri assalti a Soledar", ha detto il presidente di Kiev Zelensky. "Siamo onesti. L'esercito ucraino sta combattendo coraggiosamente per Bakhmut e Soledar", ha dichiarato il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin.

