Un nuovo sindaco è stato nominato nella città ucraina di Melitopol dopo che ieri il primo cittadino eletto, Ivan Fedorov, era stato arrestato dalle truppe russe d'occupazione. La nuova sindaca è Galina Danilchenko, un ex membro del Consiglio comunale. In un messaggio trasmesso da una televisione locale, la nuova sindaca ha affermato che il suo compito principale è «fare tutti i passi necessari per riportare la città alla normalità».