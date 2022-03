Ucraina, padre saluta il figlio in lacrime prima della separazione

La guerra separa le famiglie ucraine, costringendo gli uomini con meno di 60 anni a combattere per difendere il proprio Paese e le donne e i bambini a fuggire verso un luogo più sicuro. Nelle immagini un padre saluta suo figlio in lacrime prima dell'evacuazione. Le urla strazianti del piccolo risuonano in un paesaggio di guerra innevato e ostile.

(Video Twitter @ArmedForcesUkr)