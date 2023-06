Ucraina, diga colpita: terra nelle tubature delle case

Il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha riferito in un tweet di aver sentito telefonicamente il ministro dell’Interno dell’ Ucraina, Ihor Klymenko, «per capire meglio i danni della diga di Nova Kakhovka. L’ho rassicurato sulla risposta immediata Ue da parte del Meccanismo europeo di protezione civile qualora fosse necessaria assistenza». Intanto si moltiplicano i video sui social in cui le persone mostrano la qualità dell'acqua nelle loro case. Terra nelle tubature delle abitazioni a Kherson.