Texas, potente tornado devasta la città di Perryton: almeno 3 morti

Case distrutte, alberi sradicati, cartelli divelti. Uno scenario di devastazione a Perryton, nel Sud del Texas, Stati Uniti, dopo il passaggio di un potente tornado. Il capo dei vigili del fuoco di Perryton, Paul Dutcher, ha dichiarato alla Cnn che almeno tre persone sono morte. Due sono rimaste uccise in un quartiere commerciale del centro, uno in un parco di case mobili nella parte Nord-est della città. Secondo i vigili del fuoco il tornado potrebbe aver danneggiato fino a 200 case; l'area colpita si estende per un chilometro e mezzo. Si stima che tra le 50 e le 100 persone siano state curate per le ferite riportate all'Ochiltree General Hospital, secondo quanto riferito dal direttore finanziario dell'ospedale Debbie Beck.