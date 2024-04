Terremoto Taiwan, il salvataggio di un uomo intrappolato in un tunnel

A due giorni dal terremoto di 7.4 gradi richter che ha colpito Taiwan i soccorritori continuano a lavorare per salvare persone in zone isolate o intrappolate, ancora circa 700 secondo le autorità. In queste immagini un uomo bloccato in un tunnel al Taroko National Park, finalmente dopo 48 ore è stato liberato, sta bene. Nel terremoto sono morte 12 persone e 1.100 sono rimaste ferite.