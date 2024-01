Spazio, partita la missione (privata) Axiom 3: il razzo verso la stazione spaziale internazionale

Alle 22.49 è decollata dalla storica rampa 39A di Cape Canaveral in Florida con un razzo Falcon 9 la missione privata Axiom-3 che trasporta quattro astronauti sulla Stazione spaziale internazionale. A bordo della navicella CrewDragon di SpaceX di Elon Musk, sulla quale ha già volato Samantha Cristoforetti dell'Agenzia spaziale europea nel 2022 per la missione di sei mesi Minerva e già usata anche per missioni turistiche, ci sono il comandante Michael Lopez-Alegria di nazionalità statunitense e spagnola, veterano della Nasa; Alper Gezeravci, primo turco ad andare nello spazio; lo svedese dell'Esa, Marcus Wandt, e Walter Villadei, 49 anni, romano, colonnello dell'Aeronautica militare, già qualificato come cosmonauta e ottavo italiano ad andare in orbita, il primo nell'ambito di una missione privata che non vede quindi sulla sua tuta da astronauta il logo dell'Agenzia spaziale italiana. Il volo e l'attracco all'Iss avvengono in maniera del tutto automatica proprio perché la navicella possa essere usata, come è già accaduto, anche da chi non è stato addestrato come astronauta. I quattro resteranno sull'Iss per 14 giorni per poi rientrare ammarando con la stessa navicella. Si tratta di un missione privata di breve durata: Axiom, la compagnia americana che “affitta” razzo e navicella da SpaceX, non ha reso noto il costo di ogni posto sulla navicella, ma le tariffe pagate per ogni andata e ritorno vanno, a testa, da 30 a 50 milioni di dollari. L'attracco alla Iss è previsto alle 11.15 italiane di sabato 20 gennaio e circa due ore più tardi, alle 13 italiane, dovrebbero essere raggiunte le condizioni per l'apertura del portello. A ricevere i quattro uomini della Crew Dragon saranno i sette astronauti a bordo della Stazione Spaziale al comando del danese Andreas Mogensen dell'Esa. L'equipaggio di Axion-3 effettuerà una serie di esperimenti scientifici studiati dall’Aeronautica militare e dall’Agenzia spaziale italiana (Asi).

